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Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük Gülseren Ceylan’a evlenme teklifi etti! Tektaş sosyal medyada olay oldu

28.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etti. Daha önce beş kere evlenen Erbil, genç sevgilisi ile altıncı kez nikah masasına oturacak. Evlilik teklifi anlarını yayınlayan Gülseren Ceylan’ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Taciz davası ve açıklamalarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil magazin gündeminde yer alıyor. 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile evleniyor.

Çapkınlıklarıyla ünlü olan her dönem aşk hayatıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil altıncı kez nikah masasına oturacak.

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Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan şovmen, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Mehmet Ali Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.

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Sevgilisinin evlenme teklifi ettiği anları paylaşan Gülseren Ceylan’ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları “Tektaşın var anladık”, “Tekbaş baya büyük bir şeye benziyor”, “Bu kız nasıl 26 yaşında anlamadım”, “Yaş farkları çok fazla” yorumlarında bulundu.

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