Mehmet Ali Erbil’den eğlenceli video! 'Dostlarla akşam yemeği'

Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, 2 Temmuz günü hastaneden taburcu olmuştu. Ünlü sanatçı taburcu olduktan sonra ilk defa bir video paylaştı.
"DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ"
Instagram hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil videoya, "Yeniköyde dostlarla bir akşam yemeği." notunu ekledi. Mehmet Ali Erbil videoda, "İyi akşamlar Mali'nin mutfağında bu akşamki soframızda Lahmacunumuz var." ifadelerini kullandı.
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