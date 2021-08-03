MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil 'Help Turkey' paylaşımıyla gündem oldu!

Mehmet Ali Erbil 'Help Turkey' paylaşımıyla gündem oldu!

03.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde evindeki hizmetçi kadına tecavüz etmekle suçlanan şovmen Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin verdiği tepkiyle gündeme geldi. Twitter'da Erbil'e tepki yağdı.

Mehmet Ali Erbil 'Help Turkey' paylaşımıyla gündem oldu!

Manavgat, Bodrum ve Marmaris yangınları sonrası yapılan kampanyalardan biri de Help Turkey idi. Yangınları söndürmek için yeterli uçağın olmaması sosyal medyada tepki çekmişti. Yapılan paylaşımlara Nilüfer ve Nilgün Belgün gibi isimler "Ağırıma gidiyor" diyerek tepki göstermişti.

Şovmen Mehmet Ali Erbil de Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

q

Ünlü şovmen, Instagram'ın 'hikaye' özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.

Şehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın atışması gündem olduŞehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın atışması gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan tarafından evindeki görevli kadına tecavüzle suçlanan Erbil'in bu sözleri Twitter'da tepki çekti. Erbil'in bu açıklaması sonrası kimi takipçi sönmeyen yangınları paylaşırken kimi takipçi de Erbil'e bu suçmalamaları hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdıEmre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.