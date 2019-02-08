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Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 08.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez mesaj yayınladı.

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.

Bugün Mehmet Ali Erbil'in doğum günü. 61 yaşında giren Erbil için hastane odasında doğum günü partisi düzenlendi. Mehmet Ali Erbil doğum günü nedeniyle aylar sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.

uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
Ünlü sunucu mesajında, "Bu özel günümde beni arayan, soran, dualarıyla yanımda olan tüm dostlarına sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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