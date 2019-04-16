Mehmet Ali Erbil'den kızı Sezin Erbil'e duygusal mesaj

Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Uzun zamandır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, paylaştığı videoda kızına böyle seslendi:

"Sezin'im, ilk göz ağrım, zor günlerimin en büyük destekçisi, canım kızım. Yeni yaşın sana, senin gibi sonsuz güzellikler sunsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızım oldun. Seni çok seviyorum."

Babası Mehmet Ali Erbil'in doğum günü paylaşımına Sezin Erbil şu sözlerle teşekkür etti: "Canım babam teşekkür ederim. Allah başımdan eksik etmesin seni..."

