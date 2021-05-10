Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Nefise Karatay itirafı! "O fotoğraflar büyük hataydı"

Nefise Karatay ve Mehmet Ali Erbil 19 yıl önce önce Elele dergisinin kapağı için müstehcen pozlar vermiş, bu fotoğraflar uzun süre Türkiye gündeminde yer almıştı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliğin eşiğinden dönen Nefise Karatay'ın fotoğrafların ardından babasıyla arası bozulmuş, komu oyunda uzun süre eleştirilmişti.



Sabah'tan Tuba Kalçık'a yıllar sonra açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, söz konusu fotoğrafların hata olduğunu, Nefise Karatay'ın çok iyi bir insan olduğunu dile getirirken kendini çok suçlu hissettiğini açıkladı.



