MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Nefise Karatay itirafı! "O fotoğraflar büyük hataydı"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Nefise Karatay itirafı! "O fotoğraflar büyük hataydı"

10.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçış sendromu hastalığı ile zor zamanlar geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulundu. Erbil, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım." dedi.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Nefise Karatay itirafı! "O fotoğraflar büyük hataydı"

Nefise Karatay ve Mehmet Ali Erbil 19 yıl önce önce Elele dergisinin kapağı için müstehcen pozlar vermiş, bu fotoğraflar uzun süre Türkiye gündeminde yer almıştı.

131443491_397613244684785_370524618366573861_n

Mehmet Ali Erbil ile evliliğin eşiğinden dönen Nefise Karatay'ın fotoğrafların ardından babasıyla arası bozulmuş, komu oyunda uzun süre eleştirilmişti.
12102019114050-1570880450

Sabah'tan Tuba Kalçık'a yıllar sonra açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, söz konusu fotoğrafların hata olduğunu, Nefise Karatay'ın çok iyi bir insan olduğunu dile getirirken kendini çok suçlu hissettiğini açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu!Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu!
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.