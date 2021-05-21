MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil Funda Aksu ile aşk mı yaşıyor? İlginç detay

Mehmet Ali Erbil Funda Aksu ile aşk mı yaşıyor? İlginç detay

21.05.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şovmen İzmir'de yaşayan Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

Mehmet Ali Erbil Funda Aksu ile aşk mı yaşıyor? İlginç detay

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

sdsdsd

Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Erbil'in Instagram profil fotoğrafına da yeni sevgilisini koyduğu gözlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
2021 Eurovision'da final heyecanı2021 Eurovision'da final heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Habertürk canlı yayınında büyük hata

Habertürk canlı yayınında büyük hata

Peker'le ilgili gelen yorum Nevşin Mengü'yü kızdırdı

Peker'le ilgili gelen yorum Nevşin Mengü'yü kızdırdı

Kız arkadaşıyla alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası korkunç

Kız arkadaşıyla alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası korkunç

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.