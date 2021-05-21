Mehmet Ali Erbil Funda Aksu ile aşk mı yaşıyor? İlginç detay

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Erbil'in Instagram profil fotoğrafına da yeni sevgilisini koyduğu gözlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.

