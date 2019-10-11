Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz aşk mı yaşıyor? İşte tüm detaylar

Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz'in Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirdi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce olayın perde arkasını anlattı:

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor' diyor. Beni de uyardı; 'bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok.

Öğrendiğim kadarıyla modelliğe hazırlanıyor. 2 bin takipçisi vardı, 7 bin takipçisi oldu. Ben reklam kokusu alıyorum. Ne hikmetse gittiği her yerde kendisini gazeteciler karşıladı. Alisa'nın gazetecilere haber verdiğini de çok iyi biliyorum. Bizzat mekan sahibinden öğrendim. Mehmet'in kendisi de bu konudan dolayı çok mutsuz ve huzursuz."



