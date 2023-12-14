Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı Nevide Çiçek Zahide Yetiş'e katıldı! Bomba açıklamalar

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.

Gülseren Ceylan'ın ardından geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek ile görüntülenen Erbil hakkında çıkan aşk iddiaları sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yalandı.

Bu açıklamayı gören Nevide Çiçek ise çok geçmeden açıklama yaptı ve Erbil'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşalamıştı. Çiçek şimdi de soluğu Zahide Yetiş'in programında aldı. Çiçek'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Ali Erbil ile nasıl tanıştığını ve ilişkisinin nasıl ilerlediğini açıklayan Nevide Çiçek şu açıklamaları yaptı; ''Bir ödül gecesinde tanıştık. Benim aslında konuştuğum biri vardı. Beni zorla ikna ederek konuştuğum kişiden ayırdı. Mehmet Ali Erbil'le tanıştıktan sonra 66 yaşında ama onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. O kadar komik bir insan ki. Hep gülüyordum. Ben onu 30 yaşında görüyordum. Ben onun yanında üzgün olmuyordum.

'5 GÜN TATİL YAPTIK'

Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende kabul ettim. Ben onu gerçekten sevdim ve değer verdim. Birlikte 5 gün boyunca Kıbrıs'ta tatil yaptık. Kıbrıs'tan döndük. Görüntülü konuştuk ve aradan 6 saat geçti kendisi sosyal medyadan aşk iddialarını yalanladığı bir açıklama yaptı.

Ben bu açıklamayı görünce şok geçirdim. Annem aradı direkt beni 'Bu ne diyor?' diyerek. Hiç beklemiyordum.'' dedi.

'DAHA GÜZEL BİR İLİŞKİ OLABİLİRDİ'

Zahide Yetiş'in "Sen ne bekliyordun Nevide, böyle bir ilişkiden?" sorusuna cevap veren Çiçek, "Daha güzel bir ilişki olabilirdi." yanıtı verdi.

Yetiş, "Evlenebileceğinizi düşündün mü?" diye sorunca da Çiçek, "Evet düşündüm." itirafında bulundu. Çiçek, "Onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti... Sahipleniyordu evet." ifadelerini kullandı.