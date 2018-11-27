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Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbil'in 40 kilo verdiği ve gırtlağının delindiği iddialarına Yeşim Erbil yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil 19 Ekim'de evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. 38 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Çiğdem Tunç açıklama yapmış, şovmenin 40 kilo verdiğini ve gırtlağının delindiğini söylemişti. Bu iddiaların ardından şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil Instagram hesabından açıklama yaptı.

''BU PAYLAŞIMLARI ABİMİN DURUMUNU MERAK EDENLER İÇİN YAPIYORUZ''

''Bu paylaşımları abimin durumunu merak eden ve her gün soranlar için yapıyoruz. Ben bu hastalık sürecine kadar ortada olmayan bir kardeştim. Mali'nin kardeşi olduğumu bile bazılarınız yeni öğrendi. Şimdi bana ihtiyaç var ve ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum. Dünden beri çeşitli açıklamalar yapılıyor. 'Gırtlağı delindi', '40 kilo verdi', 'Organları çöktü ' gibi… Hastanede hastamızı beklerken ziyarete gelen dostlar ile bazı şeyler paylaşılıyor, bunlar bazen çok detay bilgiler olabiliyor. Bu bilgilerin başkaları ile paylaşılması bana göre hiç doğru değil.

'Gırtlağı delindi ' olarak iletilen şey Trakeostomi'dir. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalara daha iyi solunum desteği yapılması için uygulanır. Belli bir süre sonra normal hale döner. Ben bile bu işlemin yapılacağını bildiğim halde abime uygulanacak olması ile etkilendim. Çünkü abim bir 'sanatçı', çok özel bir ses ve yeteneğe sahip"

''ABİM DE ÇOK ÜZÜLECEK''
"Trakeastomi işleminden psikolojik olarak rahatsız oldum. Abim farkına vardığında mutlaka o da çok üzülecek. Belki bu durum hemen ortadan kalkabilir diye de sizlerle paylaşmadık. Ayrıca bu işlem tedavinin bir parçası. Kaç damarına kaç kez kateter takıldı, çıkarıldı gibi ayrıntıları yazmadığımız gibi bunu da paylaşmadık. Çünkü gerekli bir bilgilendirme değildi.

Sezin'in dostça anlattığı detaylar çığ gibi haber oldu. Kim tartmış da 40 kilo kayıp olduğunu söylüyor. Zayıfladı bu çok doğal. Organ nakli gibi bir durumda bu hastalıkta söz konusu değil. Beklemek zor ve yorucu en büyük zorluk da abime tabii.

Özetle: Solunum cihazından henüz ayrılamadı, infeksiyon kontrol altında, böbrek fonksiyonları kontrol altında. Solunum cihazından ne zaman ayrılabileceği tamamen vücudunun direncine bağlı. Tüm tedaviler milimetrik ayarlarla yapılıyor, tüm doktorlarına teşekkür ederiz."
yesim

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