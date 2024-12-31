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  4. Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta "Emekli maaşımla nasıl alacağım" diyerek isyan etti!

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta "Emekli maaşımla nasıl alacağım" diyerek isyan etti!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.12.2024 07:33
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Son dönemde yasa dışı bahis operasyonuyla gündemde olan Mehmet Ali Erbil montun 60 bin TL olmasına isyan etti. "Emekli maaşımla nasıl alacağım" diyen Mehmet Ali Erbil'in emeli maaşı ne kadar?

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta "Emekli maaşımla nasıl alacağım" diyerek isyan etti!

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmüyor.

Daha önce "Kiradaki evlerden ve faizlerden geçiniyorum" diyerek, üç evini sattığını ve elde ettiği geliri faize yatırdığını belirten Mehmet Ali Erbil son olarak artan fiyatlara istem ett.

Alışverişe çıkan Mehmet Ali Erbil "Bir mont 60 bin TL. Yanmış bu Türkiye. Emekli maaşımla nasıl alacağım bunu? Çıplak dolaşırım daha iyi" dedi.

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Mehmet Ali Erbil'in bu açıklamasından sonra emekli maaşının ne kadar olduğu merak edildi.

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EMEKLİ MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Komedyen Mehmet Ali Erbil’in 64 bin TL'lik emekli maaşı da geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in emekli maaşını gündeme getirerek, "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli maaşım' diyor. Hoş bir emekli maaşı da yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" demişti.

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emekli maaşı Mehmet Ali Erbil
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