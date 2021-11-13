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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım

13.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in oyuncu olma yolunda ilerleyen kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç kadın, son olarak bornozlu gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu paylaşım

Mehmet Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor. Cesur pozlar vermekten hoşlanan Erbil iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Yasmin Erbil, bornozlu halini paylaştı.

Yasak Elma dizisinde boy gösteren Erbil’in son yayınladığı kare yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ve göğüs dekolteli karelerini paylaşan güzel isim bu kez de bornozuyla poz verdi. Erbil’in bornozlu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır. Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gören Yasmin Erbil, 2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Geçtiğimiz yıl da bir magazin programının sunuculuğunu üstlendi. Yasmin Erbil 1,70 boyunda ve 58 kilodur.


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Yasmin Erbil
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