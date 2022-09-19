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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den el hareketli paylaşım! Gönderme yaptı: "Üstünüze alınmayın"

19.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde babasına karşı yaptığı göndermeli paylaşımıyla konuşulmuştu. Erbil, bu kez el hareketli bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den el hareketli paylaşım! Gönderme yaptı: "Üstünüze alınmayın"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile çokça konuşulmuştu. Babası Mehmet Ali Erbil'e karşı da eleştirel bir paylaşımda bulunan Erbil, bu kez başka bir göndermede bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'DEN EL HAREKETLİ PAYLAŞIM!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada 321 bin takipçi kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde pembe bikinili ve göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı sallayan isim, babası hakkında yaptığı eleştirel paylaşımıyla olay olmuştu.

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Ünlü şovmenin kızından bu kez başka bir göndermeli paylaşım geldi. Erbil, el hareketi yaptığı bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

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"KIZINIZDAN KÜÇÜK İNSANLARI NASIL SOYDURURUM..."

Son olarak Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" paylaşımı yapmıştı.

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ECE RONAY'A GÖNDERME OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Ünlü şovmenin kızının yaptığı el hareketli paylaşımın Ece Ronay'a gönderme olduğu düşünüldü. Ayrıca Erbil'in paylaşımını yorumlara kapatması da dikkat çekti.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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