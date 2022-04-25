Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sütyensiz paylaşım! "Çok iyi yanmışım"

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Yaz kızıyım ben" notunu ekleyerek bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in fotoğrafı olay olmuştu. Ünlü ismin kızı bu kez tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.

Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK İYİ YANMIŞIM"

Sütyensiz bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...





