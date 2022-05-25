Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil tatil pozlarına devam ediyor. Şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozunun ardından dekotleli paylaşımıyla adından söz ettirdi.
26 yaşındaki Yasmin Erbil son zamanlarda Instagram'da cesur pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Magazinde sıklıkla adı geçen Yasmin Erbil, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü güzel, derin göğüs dekoltesiyle adeta Instagram'ı salladı.
Instagram'da 315 bin takipçisi bulunan Erbil, son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi.
İşte Erbil'in Instagram pozları...
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