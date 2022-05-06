Yasmin Erbil'in çok konuşulan transparan mini elbisesini beğenenler için alternatif öneriler

Özel günlerde stilinizle ışıldayacağınız etkileyici bir görünüme kavuşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Giydiğiniz andan itibaren "Ben buradayım!" diyebileceğiniz birbirinden şık elbiselerle ne kadar güçlü bir stile sahip olduğunuzu kanıtlayabilir, siz de Yasemin Erbil kadar şık olabilirsiniz. Hazırsanız transparan ve tül detaylarla hareketlenen zarif elbise önerilerine geçelim!

1. Stilinize şık bir dokunuş yapın

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Motel Rocks Mooncoin Po Transparan Gri Kadın Elbise, aynı tarz giyinmekten sıkılan ve değişiklik arayan kadınlar için mükemmel bir seçim! Bisiklet yaka kesimi ve uzun kolları sayesinde spor tarz yakalayan transparan model, parlak gri desenleriyle de klasik bir şıklığa ulaşıyor. Siyah tülle dengelenen dekolte detayının yanı sıra elbise, mini boyuyla da oldukça dikkat çekici. Daha cool bir görünüme kavuşmak için transparan gri elbiseyi, deri ceket ve postallarla kombinleyebilirsiniz. Elbisenin detaylarını ön plana çıkarmak için saçlarınızı enseden sıkı bir şekilde toplayıp minik siyah küpeler takabilirsiniz.

2. Siyahın asaletiyle transparan şıklığı yakalamaya ne dersiniz?

TamSeninTarzın Bel Transparan Gloplu Siyah Kloş Elbise, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İddialı tasarımı, stiliyle fark yaratmak isteyenler için biçilmiş kaftan! Siyahın asaletiyle buluşan transparan model, kalp yaka kesimli göğüs detayı sayesinde şıklığı ve zarifliği aynı anda yakalamanızı sağlar. Göğüs bölgesinden başlayıp bele kadar uzanan tül detayı, hatlarınızı mükemmel bir şekilde ortaya çıkarır. Kloş tül eteği sayesinde hareketlenen modeli, dilerseniz en yakın arkadaşınızın düğününde ya da şık bir partide tercih edebilirsiniz. Elbiseyi, siyah stiletto ve gümüş renkli şık bir kolyeyle kombinleyerek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

3. İddianızı ortaya koyun

Alışveriş Sokağı Sırt Dekolte Tasarım Mini Boy Siyah Kadife Elbise, gerek dekoltesi gerek kesimiyle âdeta kendine hayran bırakıyor. Kadife kumaşıyla şık bir form kazanan model, özel günlerde kurtarıcınız olmaya da aday! Omuzları açıkta bırakan ince ip askılı elbise, derin ve çekici bir sırt dekoltesine sahip. Derin V yaka dekoltesi ve mini boyuyla da oldukça dikkat çekici. Vücudunuzu saran esnekliği, daha ince ve fit görünmenizi sağlar. Asimetrik kesim eteği sayesinde elbisenin içinde rahatça hareket edebilirsiniz. Siyah kadife elbisenin içinde şıklığınızla göz kamaştırmak için yapmanız gereken tek şey, gülümsemek!

4. Sadelikle şıklığın uyumunu yakalayın

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XHAN Kadın Elbise, abartılı görünmeden de şık olunabileceğinin kanıtı! Tül detayının üzerindeki siyah puantiyeler sayesinde hareketlenen transparan model, her gardıropta olması gereken joker parçalardan biri. Örme kumaşı ve bisiklet yaka kesime sahip spor modelli elbiseyi, serin akşam davetlerinde giymeyi tercih edebilirsiniz. Siyahın asaletini cesurca ortaya koyan modelle havalı bir görünüm yakalayacağınızdan eminiz! Diz üstünde biten mini boyu sayesinde fiziğinizi doğrudan gözler önüne serebilirsiniz. Siyah mini elbiseyi, uzun süet çizmelerle kombinleyebilir, siyah küçük bir clutch çantayla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

5. Her detayı ile büyüleyici bir elbise

TRENDYOLMİLLA Siyah Transparan Tül Detaylı Elbise ile kırmızı halı şıklığını yakalayabilirsiniz. Her detayıyla kendine âşık eden model, göz alıcı bir şıklık oluşturmak için en iyi seçimlerden biri. Klasik kesimli transparan model, dikkat çekici tül detaylarıyla stilinizin gücünü kanıtlayacak kadar özel! Ayrıca midi boyu, arka yırtmacı ve transparan detayı, elbiseye zarif bir hava da katıyor. Vücudunuzu saracak esnek kumaşı sayesinde çekici bir görünüme kavuşacağınız garanti! Siyah tül detaylı elbiseyi ön plana çıkarmak için nude renkli bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

6. Kırmızının ihtişamına kendinizi bırakın

GILLA's Queen Transparan Dekolteli Uzun Kollu Elbise ile aynadaki yansımanıza hayran kalacaksınız! Kırmızı rengin ihtişamıyla birleşen transparan detaylar, elbiseyi çok daha dikkat çekici bir hâle getiriyor. Bisiklet yaka kesimli modeli; partiler, doğum günleri ya da özel bir günde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Modelin mini kesimi, boyunuzu daha uzun, bacaklarınızı ise daha biçimli gösterecek! Vücudunuzu saracak esnek kumaşı sayesinde düzgün fiziğinizi gözler önüne serebilirsiniz. Elbisenin iddialı duruşunu tamamlamak için saçlarınızı dağınık topuz yapabilirsiniz. Ayrıca modeli, siyah topuklu ayakkabı ve kırmızı bir çantayla da kombinleyebilirsiniz.

7. Romantik esintilerle tarzınızı ortaya çıkarın

BERİ BUTİK Kadın Tül Detaylı Transparan Siyah Kadife Elbise ile şık olmamanıza imkân yok! Birbirinden farklı desenleri mükemmel bir uyumla bir araya getiren model sayesinde romantik günlerde tercih edeceğiniz bir tarz oluşturabilirsiniz. Mini kadife kumaşın güpür işlemeli transparan tülle birleştirildiği elbise, boyunuzun da uzun görünmesine yardımcı olur. Derin V dekoltesini dengeleyen boyun bandı ise sizi daha zarif bir görünüme kavuşturur. Bel ve omuz kısımlarında bulunan puantiyesi ve dantel işlemesiyle göz kamaştıran model, düğünlerde giymek için de oldukça ideal. Tüm dikkati elbisenize çekmek için sade bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

8. Basic bir şıklıkla tarzınızı konuşturun

Pretty Little Thing Transparan Elbise, hem spor hem klasik modeliyle şıklığı zirveye taşıyor! Etek ucu ve bel kısmında yer alan puantiyeli transparan tül sayesinde hareketlenen model, özel günlerde kullanmak için oldukça kurtarıcı bir parça. Straplez kesimli tasarımı, abartısız şıklık arayan kadınlar için benzersiz bir görünüm vadediyor. Modelin bedeni saran esnek kumaş yapısı ise vücut hatlarını mükemmel bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ortasında fermuar detayı bulunan elbiseyle havalı bir imaj çizebilirsiniz. Siyah mini elbisenin altına siyah spor ayakkabılar tercih ederek tarzınızla fark yaratabilirsiniz. Zarif dekoltenizi tamamlamak için de siyah zincirli kolyeler kullanabilirsiniz.

9. Kuğu gibi zarif görünün

Bayansepeti İnce Dolgulu Kolları Transparan Tül Astarlı Uzun Kollu Elbise zarif görünümüyle göz kamaştırıyor. Rengi ve modeliyle tam bir davet elbisesi desek abartmış olmayız. Modern kesimi ve iddialı duruşu ile günceli yakalayabileceğiniz model sayesinde kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Deniz kabuğunu andıran göğüs kupları, boynu zarif şekilde saran ince ip askıları ve tül detaylı kolları sayesinde şıklık kazanan model, mini boyuyla da oldukça dikkat çekici. Bel kısmını daha ince gösteren korse detayı, kusursuz fiziğinizin ön plana çıkmasına da yardımcı olur. Zarif elbiseyi, beyaz ayakkabı ve koyu renk bir çantayla kombinleyebilirsiniz.

10. Kusursuz bir görünüm yakalayın

Eyyo Siyah Mini Boy Kolları Transparan Elbise, modeli ve duruşuyla âdeta nefes kesiyor! Muhteşem bir görünüm elde edebileceğiniz siyah elbiseyle davetlerin aranan yüzü olabilirsiniz. Açık ve koyu tende tıpkı bir mücevher gibi göz kamaştıran model, kalp yaka dekoltesiyle de kusursuz bir görünüm vadediyor. Tül detaylarıyla hareketlenen mini eteği, çok daha zarif bir duruş sergilemenize olanak tanıyor. Göğüs kısmının altından başlayan ve bele kadar uzanan şerit detayları ise belinizin daha ince görünmesini sağlıyor. Siyah mini elbiseyi tamamlamak için gümüş renkli tek bant ayakkabı ve mini bir çanta tercih edebilirsiniz.