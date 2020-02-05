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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yataktan paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 09:16 | Son Güncelleme

Uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine olay oldu! Babasının hastanede olması üzerine pek yorum yapmayan Erbil'in bu pozu takipçileri şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yataktan paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine olay oldu. Bir süre eğitim gördüğü yurtdışından döndükten sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, buradaki işi sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımlarında özel hayatına dair karelere ağırlık vermeye başladı.

Özellikle yurtdışına çıkmadan önce yaptığı cesur paylaşımlarla haber olan Yasmin Erbil görünen o ki yine eski günlerine döndü.

yasminerbilic-instagram

Geride bıraktığımız akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine “Hastayız diye ölelim mi?” notunu düştü.

Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'in uzun süredir hastanede tedavi görüyor! Zor günler geçiren Erbil'in kızının bu paylaşımları sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor.

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