Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Şezlong üzerinde...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Erbil, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yorumları sınırlandırdığı paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.



