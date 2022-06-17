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  4. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Şezlong üzerinde...

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Şezlong üzerinde...

17.06.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Erbil, her yaz olduğu gibi bu sene de kural bozmadı ve bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun şezlongda verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Şezlong üzerinde...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Erbil, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yorumları sınırlandırdığı paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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