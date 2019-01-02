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Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl? Kızı Sezin Erbil'den açıklama

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 02.01.2019 21:30 | Son Güncelleme

Evinde banyoda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki 77. gününde kızı Sezin Erbil'den bir açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl? Kızı Sezin Erbil'den açıklama

Instagram hesabından açıklama yapan Sezin Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü."

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