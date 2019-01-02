Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl? Kızı Sezin Erbil'den açıklama

Instagram hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan Sezin Erbil, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\n"Yo\u011fun bak\u0131mda 77. g\u00fcn. Bug\u00fcn dualar\u0131n\u0131za ihtiyac\u0131 var babam\u0131n. A\u00e7\u0131klama yapm\u0131yoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc durumu s\u00fcrekli de\u011fi\u015fiklik g\u00f6steriyor. Tek inand\u0131\u011f\u0131m toplu duan\u0131n g\u00fcc\u00fc."\n\nPARTNERSeks robotu fabrikas\u0131ndan g\u00f6r\u00fclmemi\u015f foto\u011fraflar'Ebru G\u00fcnde\u015f hamile ve ABD'de do\u011furacak'G\u00f6zler Dua Lipa\u2019n\u0131n \u00fczerinde
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