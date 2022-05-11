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Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle gündem olan Melike Öcalan Instagram pozlarıyla büyüledi!

11.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in Quality Ödül Töreni'nde söylediği sözler sonrasında gündem olan Melike Öcalan'ın özel hayatı merak edilmeye başladı. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel sunucu ve oyuncu, güzelliğiyle adeta herkesi büyülüyor. İşte Melike Öcalan'ın Instagram paylaşımları.

Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle gündem olan Melike Öcalan Instagram pozlarıyla büyüledi!

Geçtiğimiz gün düzenlenen Quality Ödül Töreni'nde, Melike Öcalan'a, Mehmet Ali Erbil tarafından söylenen sözler tepki çekmişti. Ünlü şovmenin sözleri sonrası Melike Öcalan'ın kim olduğu ve Instagram hesabı merak edilmeye başladı. Oldukça güzel olan başarılı oyuncu paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekti.

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"ELİMİ DEĞDİRDİKLERİM MEŞHUR OLUYOR"

Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan hakkında konuştu. Sözleriyle zaman zaman tepki çeken Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi.

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TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki gösterdi. O esnada araya giren Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.

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Yaşanan bu olay sonrası güzel oyuncu Melike Öcalan'ın Instagram'ı ve paylaşımlarıyla merak edilmeye başladı. İşte Instagram hesabında 40 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun güzelliğiyle dikkat çeken paylaşımları;

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan
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