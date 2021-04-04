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Mehmet Ali Erbil: Instagram'da tanıştığım bir kadınla buluşup...

04.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Magazin D' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Aylar sonra röportaj veren Erbil, "Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım" sözleriyle esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmet Ali Erbil: Instagram'da tanıştığım bir kadınla buluşup...

Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 'Magazin D' canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtladı.

64 yaşındaki sanatçının "Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı" dedi.

Erbil uzun süredir yattığı için bazı sorunlar da yaşadığını söyledi.

Erbil, "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna, esprili şekilde "Fena gitmiyor. Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim" yanıtını verdi.

"HEMEN UZAKLAŞTIM"

Erbil daha önce başına gelen bir olayı da şu sözlerle anlattı: "Bir kaç yıl önce Instagram'da tanıştım bir kadınla. Buluşmak için anlaştık. Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce 'Pardon arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum' dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım."

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Mehmet Ali Erbil
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