Mehmet Ali Erbil: Serdar Ortaç evinde kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattı

40 programına konuk olan Mehmet Ali Erbil yakın dostu Serdar Ortaç’ın kumar alışkanlığı ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Hastalığından dolayı uzun süren iyileşme süreci sonrası ilk kez Jülide Ateş'in programına çıkan Mehmet Ali Erbil, "Serdar Ortaç'la dostluğunuza ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz, asla. Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk, şunu bırak artık dedik, nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaybettiklerine bak önce bir ya. Neler kaybetti benim canım arkadaşım, neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. O kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı. O da öyle deşarj oluyor. Besteyi oradan etkilenerek yapabiliyor diyelim... Bütün telif haklarını sattı, buraya kadar geldi durum. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı, telif haklarını satmak ne demek ya? Ne için sattığını biliyor musunuz? Evinde kumar oynamak için sattı. Ben çok yakın arkadaşıyım, bunu benden iyi kimse bilemez. Şimdi şarkıları nerede çalınsa, parası sattığı adama gidiyor. O parayı aldı kumarda bitirdi. O bizden vazgeçmez, biz de ondan vazgeçmeyiz ama vazgeçemiyoruz kumardan."