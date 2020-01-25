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Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı? Onur Akay açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini yazdığı iddia edilmişti. Onur Akay, özel bir hastanede tedavi gören ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etti ve vasiyet haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Akay Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi.

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı? Onur Akay açıkladı

Magazin camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile ‘Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akay, Erbil'le ilgili bir haftadır magazin gündeminde yer alan iddialarla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı ve sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

'VASİYET HABERLERİ ASILSIZDIR'

Basın mensuplarının “Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında vasiyetini hazırlattığı iddiaları doğru mu” sorusu üzerine Onur Akay, “Vasiyet haberleri ile ilgili iddialar asılsızdır. Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastanede vasiyetini hazırlatmamış” ifadelerini kullandı. Hastane masrafları ile ilgili de konuşan Akay, “Hastane masraflarında sorunlar yaşamış ama devletin verdiği imkanlar doğrultusunda aylık 150.000 TL civarı ilaçlarının karşılandığını da öğrendim” dedi.

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'SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'

Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de veren Akay, “Mehmet Ali Erbil taburcu olmuştu ama hemen hemen her hafta bu hastaneye geliyordu ve her zaman doktor gözetimi altındaydı. Hayranlarına müjde verebiliriz sağlık durumu çok iyi. Kaçış sendromu rahatsızlığını bu sefer ağır bir şekilde geçirdiği için, önlem amaçlı yoğun bakıma alınmış. Aslında sağlık durumu yoğun bakımda yatarken de kötü değilmiş. Şu an normal odada ve iyi durumda” ifadelerini kullandı.

HANGİ ÜNLÜ İSMİ HASTANEDEN KOVDU?

Onur Akay'ın Mehmet Ali Erbil'le ilgili basın mensuplarına açıkladığı bir iddia ise herkesi şaşırttı. “Erbil'in hastaneden bir ünlü ismi kovduğu iddiaları var. O ünlünün kim olduğunu biliyor musunuz?” sorusu üzerine Akay, “Bu iddia doğru. Hastaneden bir ünlü ismi kovmuş. O ismi biliyorum ama açıklamak doğru olmaz” dedi.

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