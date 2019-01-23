Mehmet Ali Erbil'in doktoru konuştu!

Geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'in tedavisi devam ederken eski hastalığı da nüksetti. Zor günler geçiren sanatçı durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil’in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz.”

