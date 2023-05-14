Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan paylaşımı! Yanıt gecikmedi

Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ son paylaşımıyla dikkat çekti.

Aslantuğ son olarak 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü sosyal medyadan kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslantuğ, "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil. Onlara, bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen; direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye" dedi.

Arzum Onan ise bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Canım benim" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.



