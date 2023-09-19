Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan tatil pozları! "Ayrılık çok iyi gelmiş"

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Aslantuğ açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı."

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan ise boşanmaya dair tek kelime etmedi. Boşanma sonrasını ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren güzel isim geçtiğimiz günlerde yeni bir tatil için harekete geçti.

Kız arkadaşlarıyla tatile giden Arzum Onan'ın pozlarına "Kadın yaşlanmıyor", "Ayrılık yaramış", "Ayrılık çok iyi gelmiş"yorumları yağdı.



