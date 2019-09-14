Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

Gazişehir Gaziantep’te üç sezon başkanlık yapan Adil Sani Konukoğlu’nun ardından başkanlığı devralan Mehmet Büyükekşi göreve resmen başladı. Büyükekşi, Gaziantep ekibinin bu akşam Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. İyi bir takım devraldıklarını ve bu takımı daha ileri seviyelere çıkarmak için çaba harcayacaklarını açıklayan Büyükekşi, ilk icraatlarından birinin de takımın ismini değiştirmek olduğunu aktardı.

"GAZİŞEHİR İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Takımı devraldıktan sonraki hedeflerinden bahseden ve ilk amaçlarından birinin takımın ismini değiştirmek olduğunu vurgulayan Gazişehir Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bizim birinci hedefimiz Gazişehir ismini Gaziantep olarak değiştirmek. Çünkü Gazişehir Gaziantep ismi pek çok yerde ve özellikle dışarıda kafa karışıklığına neden oluyor. O yüzden biz bunu Gaziantep ismini öne çıkaracak şekilde değiştirmek istiyoruz. Bunun için çaba sarf edip Türkiye Futbol Federasyonu ile de görüşmeler yapacağız" dedi.