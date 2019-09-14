Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

Gazişehir Gaziantep’te üç sezon başkanlık yapan Adil Sani Konukoğlu’nun ardından başkanlığı devralan Mehmet Büyükekşi göreve resmen başladı. Büyükekşi, Gaziantep ekibinin bu akşam Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. İyi bir takım devraldıklarını ve bu takımı daha ileri seviyelere çıkarmak için çaba harcayacaklarını açıklayan Büyükekşi, ilk icraatlarından birinin de takımın ismini değiştirmek olduğunu aktardı.
"GAZİŞEHİR İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Takımı devraldıktan sonraki hedeflerinden bahseden ve ilk amaçlarından birinin takımın ismini değiştirmek olduğunu vurgulayan Gazişehir Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bizim birinci hedefimiz Gazişehir ismini Gaziantep olarak değiştirmek. Çünkü Gazişehir Gaziantep ismi pek çok yerde ve özellikle dışarıda kafa karışıklığına neden oluyor. O yüzden biz bunu Gaziantep ismini öne çıkaracak şekilde değiştirmek istiyoruz. Bunun için çaba sarf edip Türkiye Futbol Federasyonu ile de görüşmeler yapacağız" dedi.
"AMACIMIZ TAKIMA OLAN İLGİYİ ARTIRMAK"
Diğer hedeflerinin de seyirci sayısını arttırmak olduğunu söyleyen Büyükekşi, "İkinci amacımız ise geçen yıldan bu yana takımın en büyük sıkıntılarından biri olan seyirci sayısı. Geçen yıl ortalama 2-3 bin kişiye, bu yılki Gençlerbirliği maçında da takımımız 5 bin kişiye oynadı. Bu kent geçmişte futbola ilgisi son derece yüksek olan bir kentti. Yani böyle 3-5 bin kişiye oynayacak bir şehir değil burası. Bizim şuanda büyük ve son derece modern bir stadımız da var. O yüzden hedefimiz bir şekilde bu sayıyı arttırmak. Gazianteplileri takımı sahiplenmeye davet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında takımın eski başkanı Adil Sani Konukoğlu’na da teşekkür eden yeni başkan Büyükekşi, "Gazişehir Gaziantep takımını şampiyon yapan ve bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Adil Sani Konukoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine, futbolcusundan, teknik ekibine, malzemecisine kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir iş başardılar. Çünkü Gaziantep hep uzun yıllar Süper Lig’de olmuş bir şehir ve o ekip sayesinde önemli bir işin altına imza atılarak bu şehir aynı başarıyı tekrar yakaladı" diye konuştu.
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