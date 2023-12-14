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Mehmet Büyükekşi için olay yaratan iddia! ''Beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz'' dedi!

14.12.2023 18:22 | Son Güncelleme:
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25 Temmuz 2023'te kariyerini sonlandıran FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, mevcut TFF başkanı Mehmet Büyükekşi için olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Mehmet Büyükekşi için olay yaratan iddia! ''Beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz'' dedi!

Geçtiğimiz aylarda aktif hakemlik kariyerini noktaladığını açıklayan Ali Palabıyık, Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı süreci Socrates'in YouTube kanalında anlattı.

"BENİ KOLTUĞUMDAN ETMEK İÇİN YAPIYORSUN"

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"Mehmet Büyükekşi ile hakemliği bırakmadan önce konuştuk. Sana 2 defa şans verdim kullanamadın dedi. Sen bilerek yapıyorsun, beni koltuğumdan etmek için yapıyorsun dedi. Bu konuşmadan sonra şoke olmuştum" ifadelerini kullandı.

"SİZ BENİ KOLTUĞUMDAN ETMEK İSTİYORSUNUZ"

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Mehmet Büyükekşi'ye cevap verdiğini söyleyen Ali Palabıyık, "Kendisine; ne ben ne de bir başka arkadaşım sizinle ilgili böyle bir amaç güdemez, böyle bir amaç için maça çıkamaz dedim. Bu sözlerimin üstüne yine bana 'siz beni koltuğumdan etmek istiyorsunuz' dedi." açıklamasını yaptı.

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Ali Palabıyık Mehmet Büyükekşi uz biler hakemlik
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