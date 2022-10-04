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  4. Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise'ye oturduğu evin sahibi İbrahim Çelikkol’dan destek

Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise'ye oturduğu evin sahibi İbrahim Çelikkol’dan destek

04.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 6 süren evlilikleri geçtiğimiz günlerde noktalanmıştı. İddiaya göre Dinçerler'in evin kirası ve depozitosunu ödemediği ortaya çıktı. Evin sahibi olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ise Hadise'ye Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise'ye oturduğu evin sahibi İbrahim Çelikkol’dan destek

Bir yıl aşk yaşayan ve nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler çift, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanan çift hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL DESTEK OLDU

Evlendikten sonra İbrahim Çelikkol'un evinde kirada oturan çiftin, depozito ve kira konusunda sorun yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu ödemedi.

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Evin sahibi olan İbrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

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