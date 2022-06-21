Mehmet Dinçerler'le evlenen Hadise'nin konser tazındaki değişim dikkat çekti!

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.

Bursalı hayranları, Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu.

Gecede sahne alan Hadise; "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.



TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbisesleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi. Kırmızı bir takım giyen Hadise'nin, evlendikten sonra giyimine dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı.





