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Mehmet Dinçerler'le evlenen Hadise'nin konser tazındaki değişim dikkat çekti!

21.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 60’ıncı Uluslararası Bursa Festivali’nde Hadise sahne aldı. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler'le evlenen Hadise'nin konserlerinde sıklıkla tercih ettiği mini elbise ve mayolarına veda etti!

Mehmet Dinçerler'le evlenen Hadise'nin konser tazındaki değişim dikkat çekti!

Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.

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Bursalı hayranları, Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Gecede sahne alan Hadise; "Düm Tek Tek", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.
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TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbisesleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi. Kırmızı bir takım giyen Hadise'nin, evlendikten sonra giyimine dikkat ettiği dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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