MAGAZİN

Mehmet Günsür öpüşme rekoru kırdı!

MAGAZİN HABERLERİ | 01.01.2018 14:31 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Fi dizisinde balerin Duru'yu canlandıran Serenay Sarıkaya ve Nilay rolündeki Nehir Erdoğan'la öpüşen Mehmet Günsür öpüşme rekoru kırdı.

Mehmet Günsür öpüşme rekoru kırdı!

Fi dizisinin son bölümüne Mehmet Günsür’ün, Serenay Sarıkaya ve Nehir Erdoğan ile olan öpüşme sahnesi damga vurdu. Mehmet Günsür’ün canlandırdığı ‘Deniz’ karakteri eski ve yeni sevgilisi arasında kaldı. Hem Duru’nun (Serenay Sarıkaya) hem de Nilay’ın (Nehir Erdoğan) aşkına karşılık verdi.

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MEHMET GÜNSÜR: EŞİM DİZİYİ ZEVKLE İZLİYOR DEMİŞTİ
 Mehmet Günsür 11 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi İtalyan Katerina Mongio’nun bu sahnelerden rahatsız olmadığını söyleyip “Eşim diziyi zevkle izliyor. Öpüşme sahneleri işimin parçası” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Günsür Serenay Sarıkaya

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