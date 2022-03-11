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  4. Mehmet Şef "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay" dedi! Deniz Seki hoşlanmadı

Mehmet Şef "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay" dedi! Deniz Seki hoşlanmadı

11.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in öne çıkan isimlerinden Mehmet Yalçınkaya kar havasında sıcak çay paylaşımı yaptı. Uzun süre hapis yatan Deniz Seki ise paylaşımdaki notu beğenmedi.

Mehmet Şef "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay" dedi! Deniz Seki hoşlanmadı

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili Mehmet Şef de bir paylaşım yaptı.

MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya çay içtiği anları paylaşıp "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay. Çay sevmeyen de ne biliyim, var mı sevmeyen?" diye sordu.

Bir süre hapis yatan Deniz Seki bu paylaşımdaki sevmeyen kişiydi. Deniz Seki ünlü şefe "Çay sevmeyen olabilir Sayın şefim. 5 yıl boyu her gün demleyince" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Deniz Seki'nin duyarına pek çok takipçi tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Deniz Seki
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