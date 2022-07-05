Mehmet Şef sorunca ortaya çıktı! MasterChef Rukiye Canpolat'ın hikayesi merak konusu oldu! "Engel olmak istediler, yılmadım"

MasterChef Türkiye'de Rukiye Canpolat'ın hayatı merak konusu oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya "Nasıl bir hayatın" var deyince yarışmacı "Zor" diyerek anlatmaya başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Rukiye Canpolat anlattıklarıyla gündeme geldi.

Elemede beyran çorbası yapan Canpolat, övgü dolu yorumlar aldı. Somer Sivrioğlu, "O veya bu sebeple kız çocuklarını okutmayan zihniyete hayır ama size koskocaman bir evet" dedi.

Üç şeften de 'Evet' dediği yarışmacı, bir üst turu adını yazdırmayı başardı. Dört kız, bir erkek çocuğu olan MasterChef Rukiye Canpolat herkesi duygulandırdı.

"14 YAŞINDA EVLENDİM"

Mehmet Şef'in "Nasıl bir yaşamınız var?" sorusuna MasterChef Rukiye şu yanıtı verdi:

Zor! Mücadele, her şey mücadele. Ben 14 yaşında evlendim. 8 kardeşiz; 5 kız, 3 erkek. Annem dört yıl önce vefat etti, annem de okuyamamış. 'Annenin kaderi kıza' derler de ben onu yapmak istemedim. Evlendikten sonra kendimi geliştirmeye çalıştım. Okuyamadım, okumak çok isterdim. Evlenince kalabalık bir aileye gelin gittim, bir evin içinde 30 kişi vardı. Eşim askere gidince köyüne gelin gittim, orada da bayağı zorlandım.

"BEN YILMADIM"

Canpolat, "İkinci kızım olduğunda açık öğretime yazıldım, okudum. İlk başta eşim destek olmadı, kendisi de ilkokul mezunu. Sonradan baktı ki pes etmiyorum, sağ olsun şimdi o da destekçim. Sonra üst üste çocuk oldu. Köyde okula gitmek, sürekli sınavlara girmek tasvip edilmiyor. 'Bu saatten sonra okuyup ne yapacaksın, o kadar çocuğun var, çocuklara kim bakacak?' dendi. Önüme bent çektiler. Ben yine yılmadım" şeklinde konuştu.

AŞÇILIĞA NASIL ADIM ATTIĞINI ANLATTI

Meslekte kariyer yolculuğunun nasıl başladığını anlatan MasterChef Rukiye, "Aşçılık hiç aklımda yoktu. 14 yaşından beri mutfaktayım, yemeklerimi severler. Nereye gitsem 'Senin elin lezzetli, yemekleri sen yap' derlerdi. Bir gün işsiz kaldım, ablam iş görüşmesine yolladı. O da aşçılıkmış. Öğrenince 'Ben aşçılık istemiyorum' dedim. Köyde sürekli büyük büyük tencerelerle yemek yapıyordum, bıkmıştım, odun ateşinde yemek yapıyordum. İş görüşmesine gittiğim firmanın müdürü, mutfakta çalışmam için ısrar etti. Terliğimi, önlüğümü aldı. 'Bir hafta deneyelim' diye anlaştık. Ben yapacağımı biliyordum. Müdür de 'Abla sen yaparsın' dedi. O günden beri kendimi geliştiriyorum" açıklamasını yaptı.

"KURSİYERLERİME HAYATI ÖĞRETİYORUM"

MasterChef Rukiye konuşmasının devamında, "Dört yıl önce Gaziantep'te düzenlenen yemek yarışmasına girdim. 'Ev hanımları' kategorisinden girmemi istediler, 'Şeflik' ana dalından girdim. Derece alacağıma emin değildim. Sondan birinci olsam da kendimi ispatlamak istedim. İkinci seçildim. Kendi ismimi duyunca inanamadım. Çıraklık eğitimi aldım, sonra hoca olmaya karar verdim. Şimdi hocalık yapıyorum. Şu anda başka hedeflerim var. Ufkum genişledi. Kursiyerlerime sadece yemek yapmayı öğretmiyorum, hayatı öğretiyorum. 'Yemek yaparken mutlu değilsen buraya gelme' diyorum" şeklinde konuştu.



