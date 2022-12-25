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Mehmet Yalçınkaya jürisi Mehmet Yalçınkaya o şarkıcıya sitem etti! "Somer Şef belki de..."

25.12.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de uzun yıllardır jüri olan Mehmet Yalçınkaya ödül oyunu öncesi konuşması sırasında severek dinlediğini şarkıcı Melek Mosso'ya sitemde bulundu. Mehmet Yalçınkaya konuşmasında "Somer Şef'i takip ediyor, beni etmiyor" dedi.

Mehmet Yalçınkaya jürisi Mehmet Yalçınkaya o şarkıcıya sitem etti! "Somer Şef belki de..."

Adım adım finale yaklaşan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın ödül oyunu öncesi yaptığı sitem dolu konuşma gündem oldu. Yarışmacılardan Tolga, yakın arkadaşının İngiltere'ye gittiği müzik gruplarının dağıldığını söyledi. Elektronik gitar çaldığını, bir dönem back vocal olarak çalıştığını dile getiren Tolga, evde müzik yapmaya devam ettiğini, ''Buradan çıkayım, biraz kafam rahatlayınca tekrar devem edeceğim. O zaman yayınlamaya başlarım'' sözleriyle anlattı.

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MELEK MOSSO'YA SİTEM

Bunun üzerine ise Mehmet Yalçınkaya da bir sitem dolu bir itirafta bulundu. Mehmet Şef'in "En sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Somer Şef'i takip ediyor, beni etmiyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Herkes bu şarkıcının kim olduğunu merak etti. Mehmet Yalçınkaya daha sonra "Ben onu her gün dinliyorum, o beni takip etmiyor; Melek Mosso. Sitemlerimi iletiyorum buradan" diyerek merak edilen soruya da merak verdi.

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