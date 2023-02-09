Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

Bir süredir Gaziantep'te depremzedelere yemek yapan Mehmet Yalçınkaya, 'Neden Ahbap'a bağış yapmadınız?' sorusunu görünce dayanamadı.

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada kendisine yöneltine soruya ''Yemek bağışı yapıyoruz, sahadayız. Ya siz?'' yanıtını verdi. Hızını alamayan Yalçınkaya, soruyu Instagram hikayesinde de paylaşarak ''Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hepimiz. İnsanları kırmayın. Bilmeden konuşmayın lütfen'' dedi.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede yemek dağıtımı yapan MasterChef ekibi, afetten etkilenen vatandaşlar için büyük mutfaklar kurdu.

MasterChef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık, o anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.



