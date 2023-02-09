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Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

09.02.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye ekibi; Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi pek çok şehri yıkan deprem faciası sonrası afet bölgesinde büyük mutfaklar kurdu. Bu süreçte sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, bir takipçisinden gelen 'Neden Ahbap'a bağış yapmadınız?' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

Bir süredir Gaziantep'te depremzedelere yemek yapan Mehmet Yalçınkaya, 'Neden Ahbap'a bağış yapmadınız?' sorusunu görünce dayanamadı.

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada kendisine yöneltine soruya ''Yemek bağışı yapıyoruz, sahadayız. Ya siz?'' yanıtını verdi. Hızını alamayan Yalçınkaya, soruyu Instagram hikayesinde de paylaşarak ''Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hepimiz. İnsanları kırmayın. Bilmeden konuşmayın lütfen'' dedi.

Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

Depremin ilk gününden itibaren bölgede yemek dağıtımı yapan MasterChef ekibi, afetten etkilenen vatandaşlar için büyük mutfaklar kurdu.

Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

MasterChef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık, o anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya 'Neden Ahbap'a bağış yapmadın?' sorusunu görünce dayanamadı

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