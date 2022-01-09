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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve MasterChef Uğur Kardaş'tan olay hareket! Mehmet Şef görünce...

09.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medyada fenomen olan kızı Sude Yalçınkaya ve MasterChef Uğur Kardaş gece yarısı ünlü şefin restaurantına girdi. İkili birlikte burada video çekti ve ünlü şef ise görür görmez paylaşım yaptı.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve MasterChef Uğur Kardaş'tan olay hareket! Mehmet Şef görünce...

MasterChef'in sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı ve çocukları da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar sosyal medyada dikkat çeken bir isim. Sude Yalçınkaya son olarak eski yarışmacı MasterChef Uğur Kardaş ile birlikte bir video çekti.

Sude Yalçınkaya ve MasterChef Uğur Kardaş gece yarısı ünlü şefin restaurantına gizlice girdi. Burada bir video çeken ikili tedirgin anlar yaşadı.

Ekran Alıntısı

"BABAMI YAŞAMAN GEREKİYOR"

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı "Babamı yaşaman gerekiyor. Sorarsa ben hiçbir şeye elimi sürmedim" diyerek babasından korktuğunu ifade etti. Mehmet Şef'in kızı konuşmasının devamında ise "Babama yakalanacağına ölmen daha iyi" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya ise video paylaşılınca "Görüşeceğiz" yorumunda bulundu.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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