Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve MasterChef Uğur Kardaş'tan olay hareket! Mehmet Şef görünce...

MasterChef'in sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı ve çocukları da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar sosyal medyada dikkat çeken bir isim. Sude Yalçınkaya son olarak eski yarışmacı MasterChef Uğur Kardaş ile birlikte bir video çekti.

Sude Yalçınkaya ve MasterChef Uğur Kardaş gece yarısı ünlü şefin restaurantına gizlice girdi. Burada bir video çeken ikili tedirgin anlar yaşadı.

"BABAMI YAŞAMAN GEREKİYOR"

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı "Babamı yaşaman gerekiyor. Sorarsa ben hiçbir şeye elimi sürmedim" diyerek babasından korktuğunu ifade etti. Mehmet Şef'in kızı konuşmasının devamında ise "Babama yakalanacağına ölmen daha iyi" dedi.

Mehmet Yalçınkaya ise video paylaşılınca "Görüşeceğiz" yorumunda bulundu.

