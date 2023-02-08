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Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları afet bölgesine mutfak kurmaya gidiyor

08.02.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve çevre illeri yıkan depremin ardından afet bölgeleri için pek çok insan yola çıktı Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları da farklı bölgelerde mutfak kurmak için harekete geçti.

Toplam nüfusu 13 milyon 421 bin olan 10 il depremden büyük yara aldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da binlerce insan enkaz altında...

Afet bölgesine hem insan gücü hem de su ve ekmek gibi temel ihtiyaçlar gidiyor. Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları 10 ile gitmek için harekete geçti.

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Yalçınkaya yoldan yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4'ü zaten Maraş'ta, Hatay'da, Antep'te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup, yemekler yapacağız. Araçla gidiyoruz dolaşacağız. İstanbul'da yerimizde duramazdık böyle bir günde" dedi.

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deprem Mehmet Yalçınkaya ele aktan

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