Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükler...'

Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbul'dan, Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan ve oynadığı başarılı futbolla Türk Milli Takımı'na kadar yükselen Zeki Çelik, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Zeki, konuşmasının başında Fransa'da ilk etapta çektiği zorluklardan bahsederken, "Dil oldu, dilde çok zorlandım ama artık herşeyi anlayabiliyorum. Artık Fransızların futbol terimlerini biliyorum." dedi.

"HER TÜRK FUTBOLCUNUN HEDEFİ..."

Genç futbolcu, her Türk futbolcunun hayalinin bir gün 4 büyüklerde forma giymek olduğunu aktarırken, "Her Türk futbolcunun ilk hedefi 4 büyüklerdir. Ancak, Avrupa başka bir seviye. Buradan gelişimimi de sürdürebilirim. Tabi, insan her zaman 4 büyükleri istiyor." itirafında bulundu.

Lille'e transfer olduğun günden bu yana yaşadıklarının rüya gibi olduğunu aktaran Milli savunmacı, "Benim için de rüya gibi, bir anda alıştım. Herkes iyi davrandı bana. Şu anda rüyada gibiyim." dedi.

"BEŞİKTAŞ - LYON MAÇINI İZLEDİM"

Zeki, Lille'e transfer olmadan önce Fransa Ligi'ni takip ettiğini ve Beşiktaş'ın Lyon ile eşleşmesini takip ettiğini aktarırken, "Genelde genç ve Süper Lig'e çıkma adayı oyuncular oynar Spor Toto 1. Lig'de. En alttaki takım, en üstteki takımı yenebiliyor. Burada daha çok taktik ve teknik var. Daha önce Fransa Ligi'ni takip ediyordum. Lyon sürekli şampiyon olurdu, onu takip ederdim. Lyon Beşiktaş ile eşleştiğinde de maçı izlemiştim." dedi.