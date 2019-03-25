Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükler...'

Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbul'dan, Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan ve oynadığı başarılı futbolla Türk Milli Takımı'na kadar yükselen Zeki Çelik, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
Zeki, konuşmasının başında Fransa'da ilk etapta çektiği zorluklardan bahsederken, "Dil oldu, dilde çok zorlandım ama artık herşeyi anlayabiliyorum. Artık Fransızların futbol terimlerini biliyorum." dedi.
"HER TÜRK FUTBOLCUNUN HEDEFİ..."
Genç futbolcu, her Türk futbolcunun hayalinin bir gün 4 büyüklerde forma giymek olduğunu aktarırken, "Her Türk futbolcunun ilk hedefi 4 büyüklerdir. Ancak, Avrupa başka bir seviye. Buradan gelişimimi de sürdürebilirim. Tabi, insan her zaman 4 büyükleri istiyor." itirafında bulundu.
Lille'e transfer olduğun günden bu yana yaşadıklarının rüya gibi olduğunu aktaran Milli savunmacı, "Benim için de rüya gibi, bir anda alıştım. Herkes iyi davrandı bana. Şu anda rüyada gibiyim." dedi.
"BEŞİKTAŞ - LYON MAÇINI İZLEDİM"
Zeki, Lille'e transfer olmadan önce Fransa Ligi'ni takip ettiğini ve Beşiktaş'ın Lyon ile eşleşmesini takip ettiğini aktarırken, "Genelde genç ve Süper Lig'e çıkma adayı oyuncular oynar Spor Toto 1. Lig'de. En alttaki takım, en üstteki takımı yenebiliyor. Burada daha çok taktik ve teknik var. Daha önce Fransa Ligi'ni takip ediyordum. Lyon sürekli şampiyon olurdu, onu takip ederdim. Lyon Beşiktaş ile eşleştiğinde de maçı izlemiştim." dedi.
"TÜRK TARAFTARI TUTKULUDUR"
Zeki Çelik, tuttuğu takımın maçlarını izlerken oldukça heyecanlı olduğunu itiraf ederken, bunun Türk futbol seyircisinin bir özelliği olduğun dile getirdi ve, Tuttuğum takımı izlerken bende çok heyecanlı oluyorum. Türk taraftarları böyledir, tutkulu seviyorlar takımlarını. Taşkınlık olmadığı sürece güzel bir şey.. Bursaspor'da altyapıdayken top toplayıcılık yapıyordum, orada taraftarları gördüm, heyecanım artmaya başladı. Şampiyon olmuştu zaten o sezon." dedi.
"GELECEK SEZON LİLLE, ŞAMPİYONLAR LİGİ..."
Başarılı futbolcu, gelecek hedeflerini anlatırken Avrupa'nın iyi takımlarında forma giymeyi hayal ettiğini söyledi ve, "Şu an 2. sıradayız, Şampiyonlar Ligi'ne kalabiliriz. Bu güzel bir şey, şu an Lille'de oynamak ve devam etmek istiyorum. Daha önce oynamamıştım. Her futbolcu gibi bende orada olmak istiyorum. Rüya olarak bir şey belirlemiyorum. Tabi, Avrupa'nın iyi takımlarını hedefliyorum. Çalıştığım zaman, hedeflemeye devam ediyorum. Küçükken, Ronaldinho'yu izlerdim, ona özenirdim futbola başlamadan önce. Şimdi, Ronaldo olabilir. Onunla çalışmak ve onunla oynamak isterim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
GALTİER'DEN ZEKİ AÇIKLAMASI!
Lille teknik direktörü Christophe Galtier'de beIn Spors'ta Zeki ile ilgili düşüncelerini aktarırken, "Zeki çok tezavu sahibi ve çalışkan. Etrafındaki olayları çok iyi gözlemleyen ve iyi dinleyen bir çocuk. Şimdilik önünde bulunan dil bariyerine rağmen... Ancak zekasıyla bu sorunun üstesinden gelen ve ortama uyum sağlayarak seviyesini yükselten bir oyuncu. Taktik açısından baktığınızda defansta oyununu fayet iyi biliyor. Defansig hamlelerder tekniğini geliştirmeye başladı. Hücumdaki final hareketlerini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü maçlarda birçok fırsat yakalıyor. Birçok tekrarla bu özelliğini geliştirerek ezberleyecek kapasiteye sahip. İlk etap olarak hücumdaki bu eksiklerini geliştirmesi lazım. Son hareketlerini, son paslarını ve ortalarını geliştirmek zorunda." yorumunda bulundu.
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