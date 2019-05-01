Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Türk askerine süper lazer silah yolda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜMOL’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıttı. TÜMOL’un tamamen milli olarak tasarlandığını ve üretildiğini ifade eden Bakan Varank, “Bu, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ancak kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 20 kW güç seviyesinde bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor” dedi. EN ÖNEMLİ SAVUNMA SANAYİ BULUŞMASI



Türk savunma sanayindeki gelişmelerle bağlantılı olarak dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından biri haline gelen IDEF, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle kapılarını açtı. Birçok yerli ve milli ürünün yer aldığı fuarda, TÜMOL da görücüye çıktı. MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ



Bakan Varank, açılış töreni öncesinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TÜBİTAK’a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standında incelemelerde bulundu. BİLGEM tarafından milli imkanlarla geliştirilen TÜMOL’u, beraberindeki askerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına getiren Varank, süper silahla ilgili bilgi verdi. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de eşlik etti. Bunlar da ilginizi çekebilir Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve... 'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti İstanbul'daki 'çatlaklar' depremin habercisi mi? Açıklama geldi

CAYDIRICI ETKİ



Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttığı TÜMOL ile ilgili şunları söyledi: “Bu lazer silah sistemi, BİLGEM tarafından tamamen milli olarak tasarlanarak üretildi. Bu, patlayan veya ateşlenen bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. 150 metrede hedefi kesin etkisiz hale getiriyor. 250 metrede zarar veriyor. Hava şartlarına bağlı olarak bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi var." TAHRİP EDİCİ LAZER IŞIĞI



TÜMOL’un BİLGEM’deki 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Varank, “Optik, elektronik ve fizik mühendisleri bu çalışmada yer aldı. Bu silah, ses çıkarmıyor, kokusu yok. Ancak kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 500 watt’a kadar bir güç seviyesi var. 20 kW güç seviyesinde ise bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor. Bu tahrip edici bir lazer ışığı. TÜMOL, el yapımı patlayıcılardan dronlara kadar pek çok farklı hedef türüne karşı etkin bir şekilde kullanılabilecek. Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak” diye konuştu.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ



IDEF ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Varank, “Ülkemiz bugün savunma sanayi alanında güçlü bir Ar-Ge ekosistemine, üretim kabiliyetlerine, hedef ve çözüm odaklı bir bakış açısına sahip. Sektörde 16 senede 700 yerli patent başvurusu yapıldı; bunun yüzde 63’ü sadece son 5 yılda gerçekleşti. Yüzde 65’e varan bir yerlilik oranına ulaştık. Geldiğimiz nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 yıl boyunca ortaya koyduğu ‘Tam bağımsız Türk savunma sanayi’ vizyonu sayesinde gerçekleşti” dedi. TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ



Yatırımı, üretimi ve istihdamı önceleyerek, Türkiye’yi her zaman bir üst bir lige çıkarmanın peşinde olduklarının altını çizen Varank, “Amacımız; uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, yerli ve milli savunma sanayimizi bir dünya markası haline getirmek. Stratejiden, tasarıma, altyapı kurulumundan, teknolojiyi geliştirmeye, prototipten ticarileşmeye kadar her aşamayı büyük bir titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu. SINIFININ EN İYİSİ İHA VE SİHA'LAR



Varank, Türkiye’ye teknolojik üstünlük kazandıracak projeler için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatarak, “Artık dünyadaki en ileri teknolojili, sınıfının en iyisi İHA ve SİHA’ları yerli kabiliyetlerle üreten Türk firmalarımız var. Bunları üretmenin yanı sıra, ihraç da ediyoruz. Örneğin uzay ve havacılık teknolojilerinde yüz yıllık tecrübesi olan Ukrayna, insansız hava araçlarında Türkiye’yi tercih ediyor” dedi.