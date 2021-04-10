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Mehtap Ar kimdir ve nerelidir? Mehtap Ar neden öldü? Müjde Ar’ın kardeşi hayatını kaybetti

10.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Mehtap Ar hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde kardeşi Mehtap Ar ile ilgili bilgi veren Müjde Ar, çok fazla reaksiyon alamadıklarını belirtmişti.

Mehtap Ar kimdir ve nerelidir? Mehtap Ar neden öldü? Müjde Ar’ın kardeşi hayatını kaybetti

Mehtap Ar’ın ölüm haberi 10 Nisan 2021’de duyuruldu. Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Mehtap Ar’ın 2,5 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

MEHTAP AR NEDEN ÖLDÜ?

Akciğer kanseri sebebiyle hastanede yoğun bakım altında tutulan Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Ocak ayında kardeşi Mehtap Ar’la ilgili bilgi veren Müjde Ar “Şu an direniyor ancak çok fazla reaksiyon alamıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

2,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, yaşamını yitirdi.

Mehtap Ar kimdir ve nerelidir? Mehtap Ar neden öldü? Müjde Ar’ın kardeşi hayatını kaybetti

MEHTAP AR KİMDİR?

6 Nisan 1957’de İstanbul‘da doğan Mehtap Ar, ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızı olarak dünyaya geldi. Ablası Müjde Ar, henüz üç yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamileydi.

Ablası ile beraber dedesinin yanında büyüyen Mehtap Ar, 2000’de “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adında çocuk tiyatrosu kurdu. Turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaşan Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biriyle yaptı. Kısa sürede boşanan Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar isminde bir oğlu dünyaya geldi.

Mehtap Ar kimdir ve nerelidir? Mehtap Ar neden öldü? Müjde Ar’ın kardeşi hayatını kaybetti

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Müjde Ar
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