Mehtap Yılmaz, TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı'nın sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu. Peki Mehtap Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Popstar Mehtap Yılmaz Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı ile ilgili ne dedi? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978’de Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçiren Mehtap Yılmaz, anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kaldı.

İki kardeşinden ayrılmak zorunda kalan Mehtap Yılmaz, babasının tekrardan evlenmek istemesinin ardından kardeşlerini de yanına aldı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap Yılmaz’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş.

Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap Yılmaz, kreşte bakıcılık, tezgâhtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı. Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap Yılmaz, gelen olumlu yorumların ardından profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

Liseyi dışarıdan okuyarak bir taraftan ise ailesini geçindirmek için sekreterlik yapan Mehtap Yılmaz, aldığı sahne teklifinin ardından, mesaisinin bitmesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Ardından Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz, 2008’de arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına katıldı.

Yarışmadan sonra popülerliğini daha da artan Mehtap Yılmaz, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Mehtap Yılmaz, Avrupa dahil çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM ŞARKISI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Arabesk ve fantezi müziğin en bilinen isimlerinden Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan ve 4 Mart'ta klibi yayınlanması beklenen Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa magazin programına konuk olmnuş ve şarkıyı okumasının yasaklandığını açıklamıştı. 2 ay şarkıyı okuyamama cezası geldiğini gözyaşları içinde anlatan ünlü şarkıcı o dönem gündem olmuştu. Bergen'in sevilen parçasını, ünlü şarkıcı Gülşen de seslendirmiştir.

Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa'nın 21 Nisan 2022 Perşembe günü canlı olarak yayınlanan bölümüne de konuk oldu.

Yasak sebebiyle şarkıyı çıkarmaktan vazgeçtiğini söyleyen ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz, kırgın olduğunu belirtti.

Buna karşın 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını sahnelerde seslendirmeye devam edeceğini söyleyen Mehtap Yılmaz, Bergen filmindeki performansı sebebiyle Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirdi.

