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Mehter marşı söyleyen kuş! Sivas'ta onu gören şaşıp kalıyor, yurt dışından bile teklif var

30.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta mehter marşı söyleyen kuş, görenleri şaşkına çeviriyor. Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, ezberlediği 100 kelimenin yanında kurduğu uzun cümlelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yurt içi ve yurt dışından satın almak için çok sayıda teklif geldiğini belirten kuşun sahibi Ömer Bayrak, " İlgiler ve paylaşımlar çok güzel, beni çok memnun ediyor." diye konuştu.

Mehter marşı söyleyen kuş! Sivas'ta onu gören şaşıp kalıyor, yurt dışından bile teklif var

Mehter marşı söyleyen kuşu gören inanamıyor. Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak’a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, kurduğu uzun cümlelerle de dikkat çekiyor. Kuş için Sinop, Kırıkkale, Sivas, Libya, Fransa’dan teklifler geldiğini belirten Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı ise düşünmüyor.

100 KELİME EZBERLEMİŞ

Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak’a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor. Japon, benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti.

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"KUŞ KONUŞMAYA BAŞLAYINCA, ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYORLAR"

Bayrak, evladı gibi gördüğü kuşunu hiçbir bedele satmayacağını belirterek, “Biz ilk başladığımız zaman kısa kelimelerle; annecik, babacıkla başladık. Daha sonra uzun cümlelere uğraştık. Sivasspor sloganları ve Sivas türküleri söylettik. Daha sonra bir daha düşündüm ne yapabilirim diye ve mehter marşını öğrettim. İlgiler ve paylaşımlar çok güzel, beni çok memnun ediyor. Misafir geldiğinde kuş konuşmaya başlıyor, onlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

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Şimdiye kadar uzun cümleler kurduğumuz zaman 1.5 ay sonra unutuyor. Nereden baksan 100 kelime biliyor. 2 senedir bu kuş bende. Sinop, Kırıkkale, Sivas, Libya, Fransa’dan teklifler geldi. Ne kadar verirlerse versinler insan evladını satar mı? Ben bununla huzur buluyorum, zevk alıyorum. Hele bir de konuştuğu zaman, başarılı olduğumuz zaman daha fazla haz alıyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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