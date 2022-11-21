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Mekanik filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Ünlü Hollywood aktörü bu filmde başrol

21.11.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’de 21 Kasım akşamı yayınlanacak olan Mekanik filminin başrol oyuncusu kim? Filmin konusu seyircilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Ünlü Hollywood ismi Jason Statham aksiyon dolu bu yapımda başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Peki, Mekanik filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mekanik filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Ünlü Hollywood aktörü bu filmde başrol

Mekanik adlı 2011’de vizyona giren ve Hollywood’un sevilen filmlerinden birisi olan film, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Ünlü film yıldızı Jason Statham başrolde yer alıyor. 1968 yapımı “The Brotherhood” filminden esinlenen Mekanik, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere harika bir akşam geçirtmeyi planlıyor. 21 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Jason Statham’ın başrolde yer aldığı Mekanik filmi, aslen 1972 senesinde çekilen ve başrolünde Charles Branson’un yer aldığı “The Mechanic” filminin yeniden yapımı olarak biliniyor. Simon West tarafından tekrar çekilen filmin konusu ise bir kiralık katilin başından geçenleri konu alıyor. Arthur Bishop karakterini canlandıran Jason Statham’ın bir yeraltı örgütüyle arasında geçen olayları konu alıyor. Ünlü oyuncuların barındığı filmin gişe hasılatı ise 76 Milyon Dolar olmuştu.

Mechanic - Mekanik (2011)

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrolde Jason Statham’ın bulunduğu 2011 yapımı Mekanik filminde birçok ünlü Hollywood yıldızı yer alıyor. Steve McKenna karakteriyle Ben Foster’ın yanı sıra Donald Sutherland, Mini Anden, Tony Goldwyn ve David Leitch gibi ünlü isimler de filmde yer alıyor.

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