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Mekatronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

29.03.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler tercih dönemi yaklaşınca bölümler hakkında araştırmalar yaparlar. Özellikle son zamanlarda oldukça sık bir şekilde araştırılan bölümler mühendislik bölümleridir. Pek çok çeşidi bulunan mühendislik fakülteleri iş imkanları konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı pek çok öğrenci tarafından tercih edilir.

Mekatronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislik fakülteleri arasında yer alan ve birçok öğrenci tarafından tercih edilen mühendisliklerden biri de Mekatronik Mühendisliğidir. Mekatronik Mühendisliği makine ve elektronik yazılımlarını bünyesinde barındıran ve multidisipliner bir çalışma alanı olan mühendisliklerin başında gelir. Bu bölümü tercih etmek isteyenlerin disiplinli ve sabırlı kişiliklere sahip olmaları çok önemlidir. Öğrenci sayısının her geçen gün arttığı mekatronik mühendisliğinde çeşitli ürünler kullanılarak ürün tasarımları yapılır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü nedir?

Mekatronik Mühendisliği bölümü çok disiplinli mühendislik dallarına dayanan sistemlerin tasarım çalışmalarının bütününe verilen bölüm olarak bilinir. Robotik ve elektromekanik mühendisliği ile eş anlamlı olan mekatronik mühendisliği, hassas ve zeki ürün tasarımında bütün bunlara çözüm getirmek amacıyla elektrik elektronik mühendisliğinin birleşimini ifade eder. Mekatronik Mühendisliğinde çeşitli teknolojiler kullanılarak farklı ürün tasarımları yapma eğitimi verilir. Elektronik, bilgisayar ve mekanik mühendisliklerinin karmaşıklarıyla ortaya çıkan Mekatronik Mühendisliği bölümünde makine sistemlerinin oluşturulması amaçlanır. Ayrıca bu bölümde makinelerin eksikliklerinin belirlenip giderilmesi de sağlanır. Mekanik Mühendisliği bölümünün en temel amacı karmaşık tasarım gerektiren elektronik, mekanik ve optik araçların tasarlanmasını ve üretim planlamasını yapmaktır.

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Mekatronik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mekatronik Mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin sayısal düşünce becerisinin yüksek olması ve ayrıca pratik düşünebilme yeteneğinin de gelişmiş olması gereklidir. Bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler uzun ve esnek çalışma saatlerine de ayak uydurmalıdır. Tercih zamanlarında araştırması yapılan bölümlerden biri olan Mekatronik Mühendisliği bölümü ile ilgili bazı merak edilen konular bulunur. Mekatronik Mühendisliği bölümü diğer mühendislikler gibi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimi de verildiği için eğitim süresi 5 yıla çıkabilir. Mekatronik Mühendisliği bölümü eğitimi Türkçe verilen bölümlerden biridir. Hazırlık eğitimi veren üniversitelerde İngilizce eğitim verilebilir. Sayısal puan türü ile öğrenci alan bölümün dersleri ağırlık olarak sayısal derslerden oluşuyor. Mekatronik Mühendisliği bölüm dersleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Bilgisayar Programlama
  • Algoritma ve Programlama
  • Mühendislik Matematiği
  • Elektrik Devre Temelleri
  • Mühendislik Ekonomisi
  • Programlanabilir Mantık Denetleyiciler
  • Elektronik Motor Sürücüleri
  • İmalat Teknikleri
  • Hidrolik Pnömatik Denetleyiciler
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • Yapay Zeka ve Kontrol
  • İnovasyon Yönetimi ve Ürün Geliştirme
  • Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri
  • Ürün Geliştirme Metodolojisi
  • Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

Çoğu genellikle matematik ve fizik ağırlıklı olan bu dersler sayesinde eğitim alan öğrenciler birçok alanda donanım kazanır. 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca pek çok dersten sorumlu olan öğrenciler tüm dersleri başarı ile tamamladıktan sonra Mekatronik Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır. Bölümden mezun olan öğrenciler Mekatronik Mühendisi olarak adlandırılır.

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Mekatronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Mekatronik bölümünden mezun olan kişiler robot tasarlama ve üretme alanlarında çalışabilirler. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler robotların denetlenmesinde de görev alabilirler. Genellikle ARGE bölümünde çalışan Mekatronik Mühendisliği bölüm mezunları elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerin temellerinden faydalanarak iş süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandıran çözümler üretir. Mekatronik mühendisi olarak adlandırılan mezunlar robotik, tıbbi teknoloji gibi sahalarda çalışır ve bu mühendislerin yapmaları gereken birçok iş bulunur:

  • Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak endüstriyel sorunlara yeni çözümler getirirler.
  • Çeşitli teknolojileri entegre ederler ve yeni ürünler tasarlarlar.
  • Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik veya diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi ve analizini yaparlar.
  • Mevcut geliştirme veya üretim prosedürlerini analiz ederler ve iyileştirirler.
  • Üretim veya geliştirme projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlerler.
  • Performansı, kaliteyi ve verimliliği artırmak için teknik tasarım veya süreç değişikliklerini önerirler.
  • Ürün hatları için yeni elektro destekli yöntemler geliştirirler.
  • İnsan iş gücünün tehlikeli olduğu gibi durumlarda, madencilik, su altı arama, ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirirler.

Mekatronik Mühendisliği mezunları iş imkanları birkaç mühendisliği birleştirdiğinden dolayı özellikle teknoloji bazlı şirketlerde ve seri üretim yapan firmalarda bu firmaların araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Ayrıca mekatronik mühendisleri hem endüstriyel hem de ev otomasyonu sistemleri konusunda çalışarak piyasanın bu alanda yetişmiş mühendis ihtiyacına cevap verirler. Mekatronik mühendislerinin çalışma hayatında başarılı olabilmeleri için birçok fikir üretme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca uygulanabilir çözümler üretebilme için matematiksel muhakeme de yapabilmelidirler.

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Mekatronik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Mekatronik mühendisleri genel olarak yapay zeka, robotik, ARGE, otomasyon, bilgi teknolojileri, bakım onarım mühendisi, üretim mühendisliği gibi birçok alanda çalışabilirler. Mekatronik mühendislerinin çok geniş bir çalışma alanı bulunur. Hayatın hemen her alanında gerekli olan sistemlerin oluşturabilmesi ve çalıştırabilmesi için mekatronik mühendisine ihtiyaç duyulur. Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar bir sistemin çalışmasının başından sonuna kadar görev alabilirler.

Mekatronik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça fazladır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puanı almalıdır. Geniş bir çalışma alanı bulunan bölümde bireyler kendilerini geliştirdikleri ve adını duyurdukça daha iyi şartlarda çalışma imkanına da sahip olurlar. Mekatronik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da çok fazla alanı kapsar. Akıllı etkileşim ve belirsiz ortamlarda çalışma fırsatlarına sahip olan mezunları temel olarak robot yapımında ve geliştirmesinde çalışırlar. Mekatronik Mühendisliği mezunlarının hem kamuda hem de özel sektörde çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Robotik
  • Elektrikli araçlar
  • Otonom sistemler
  • Savunma sanayi
  • İnsansız hava araçları
  • Kimyasal işleme
  • Üretim ve otomasyon şirketleri
  • Yazılım şirketleri
  • Havacılık ve savunma
  • Haberleşme
  • Bilgi Medya ve Telekomükasyon
  • Elektrik ve enerji hizmetleri
  • Tıbbi mekatronik ve tıbbi görüntüleme sistemleri
  • Mühendislik danışmanları
  • Profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler
  • Gıda üretimi
Makine Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Makine Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Pek çok alanda çalışabilen mekatronik mezunları esnek çalışma saatleri olan mühendislerdir. Bu kapsamda bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler hem ofis hem de saha çalışmalarında olacağını da göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca Mekatronik Mühendisliği bölümünde okumak isteyen kişilerin mevcut süreçleri iyileştirmek ve mevcut üretim hatlarına otomasyon gerçekleştirmeleri ve elektronik, makine ve bilgisayar teknolojisi gibi teknolojilere ilgili ve meraklı olmaları da gerekir. Yeni ürünler tasarlayıp geliştirmek için ise yaratıcı kişiliklere sahip olmak da bu bölümü tercih etmek için oldukça önemlidir.

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