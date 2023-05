"Mekke Yolu" projesi İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi

Hacı kafilesinin yola çıkacak olması sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Açılışı yapılan proje kapsamında hacı adayları, Suudi Arabistan’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan yüz tanıma sistemi sayesinde hacı adaylarının Suudi Arabistan’da havalimanlarında herhangi bir işleme tabi tutulmadan otellerine gidebilmeleri sağlanacak.

Açılışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, projenin başlatılması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Bugün İstanbul'dan hacı adayı kafilesini Suudi Arabistan'a gönderdiklerini belirten Erbaş, "Hacı adaylarımızı Mekke'ye, Medine'ye Harameyn'e uğurluyoruz. Bir yenilikle bugün bu uğurlamayı yapıyoruz. Mekke ya da Medine'de havaalanlarında yapılacak pasaport ve parmak izi gibi işlemlerin buradan yapılarak hacı adaylarımızı uğurlamamız hakikaten çok büyük bir kolaylığa vesile olacak." diye konuştu.

Hacı adaylarının İstanbul'dan hareket ettikten sonra Mekke ve Medine'deki havaalanlarında beklemeden otellerine intikal edebileceğinin altını çizen Erbaş, "Geçmişteki sıkıntıları, pasaport ve parmak izi kuyruklarında beklemeleri düşündüğümüzde bunun çok büyük bir proje ve yenilik olduğunu özellikle ifade edebilirim. Bu vesile ile Suudi Arabistan devletine ve buradaki yetkilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kolaylığın İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilmiş olması bizim için de ülkemiz için de çok büyük bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan Suudi Arabistan makamlarıyla Türkiye'den İçişleri, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarına ve İstanbul Valiliğine teşekkür etti.

"İSTANBUL HAVALİMANI'MIZDA MEKKE YOLU DİYE ÖZEL BİR YER YAPILDI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı'nda iki ülke arasında dostane ve kardeşlik duygusu içerisinde yapılan işbirliği ile çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu proje ile hacı adaylarına büyük bir kolaylık sağlandığın vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Giderken ve oraya indikten sonra hemen otellere gitmeyle ilgili, pasaport, vize, sağlık işlemleri, parmak izleri, bagajlar, bunların tasnifleri ve otellere gönderilmesi, bunların her biri ile ilgili zaman kayıpları ve sabırla ilgili hep birbirini telkin eden konuşmaların her biri geride kalıyor. Hem teknolojinin vermiş olduğu nimet hem İstanbul Havalimanı'mızda Mekke Yolu diye özel bir yer yapıldı. Burada Suudlu ilgili kamu görevlilerinin Suudi Arabistan'a gidildiği zaman yapılacak işlemlerinin her biri burada yapılıyor. Az önce burada check-in yapıldığı zaman Medine'ye girmiş gibi bütün işlemleri bitmiş gibi hacılarımıza evrakları veriliyor."

Bu projeyle Hz Muhammed'in işlerin kolaylaştırılması hakkında hadisinin aklına geldiğini dile getiren Ali Yerlikaya, "Sevinçliyim, mutluyum. Dolayısıyla bunu Suudlu kardeşlerimizle beraber devlet idaremiz, bakanlıklarımız ve duayen bir teşkilatımız olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, o tecrübesini karşısında bulunan Suudlu aynı teşkilatla birlikte mükemmel bir hale getirdiler. Bugün ilk Bismillah denildi. Check-in'leri tamamlandı. Eminim hacılarımız oraya gittikleri zaman mutlu olacak ve dua edecekler." ifadelerini kullandı.

Projenin daha da geliştirileceğini kaydeden Yerlikaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Pasaport Dairesi Genel Müdürü Süleyman bin Abdulaziz el-Yahya da bu projenin dünyada başka bir örneği olmadığının altını çizerek "Hacı adayları buradan uçağa bindiğinde yurt içi seferindeymiş gibi, hatta yurt içi seferinden daha kolay bir şekilde, hiç bir prosedür uygulanmadan yolculuğunu tamamlayacak." dedi.

"MEKKE YOLU PROJESİ 5. YILINI DOLDURUYOR"

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, AA muhabirine, bugün hacı adaylarına kolaylık sağlayan "Mekke Yolu" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu girişimin amacının hacı adaylarına hizmet etmek olduğunu belirten Alharbi, "Mekke Yolu projesi Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te uygulanıyor. Türk hacıların işlemlerini kolaylaştırmak için bu sene de Türkiye’de başlattık. İnşallah bu uygulama önümüzdeki yıllarda da devam eder." diye konuştu.

Bu program kapsamında ilk hacı adayı kafilesinin bugün yola çıktığını söyleyen Alharbi, bu sene sadece İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan uygulamanın gelecek sene Türkiye'deki diğer havalimanlarında da hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

"ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

Hacı adaylarından Niyazi Akdoğan, "2013'te yazıldık, 2020'de çıkmıştı, paramızı da yatırmıştık; ama pandemi nedeniyle gidemedik. 3 sene daha bekledik. Şimdi nasip oldu gidiyoruz. Çok mutlu hissediyorum, çok güzel." dedi.

Hacı adayı İdris Şeker, kutsal topraklara gidecek olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çıkmayanlara da Allah nasip etsin. 14 sene bekledik. Bu projeyle çok kolaylık tanıyorlar. Çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Hacı adayı Alaaddin Doğan, hacca gitmek için 15 yıl önce başvurduğunu aktararak, "2020'de çıktı virüsten dolayı gidemedik. Şimdi çok mutluyuz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen açılışa Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İstanbul Havalimanı yöneticileri ile çok sayıda hacı adayı katıldı.

Program, Erbaş'ın Suudi Arabistan heyetine çini tabak hediye etmesinin ve el-Yahya'nın da Türk heyetine plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.