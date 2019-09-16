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Meksika'da havai fişek kazası 20 yaralı

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DÜNYA  | 16.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Meksika'da bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Xalapa bölgesinde düzenlenen bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin vücudunda ileri derecede yanıklar olduğu açıklandı. Kaza, havai fişeklerin yerde patlaması sonucu meydana geldi.

Ayrıca polisin kazaya dair 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

KAYNAK: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Meksika havai fişek kaza

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