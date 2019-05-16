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Meksika'da silahlı çatışma! Kurşun yağdırdılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Meksika'da bir barda çıkan çatışma güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Meksika’daki bir barda çete üyeleri birbirine girdi. Barın girişinde çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Dehşet anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika bar

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