Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Meksika'da sular durulmuyor! 'Komutan Nitro' öldürüldü! Aracı durdurularak...

Meksika'da silahlı gruplar arasındaki şiddet olayları nedeniyle 10 ayda onlarca polis öldürüldü. Sonra olarak "Komutan Nitro" lakaplı" David Cristobal Barraza Sainz saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'da sular durulmuyor! 'Komutan Nitro' öldürüldü! Aracı durdurularak...

'Komutan Nitro' olarak bilinen David Cristobal Barraza Sainz, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika da sular durulmuyor! Komutan Nitro öldürüldü! Aracı durdurularak... 1

Cristobal’ın zırhlı aracıyla seyir halindeyken silahlı bir komando tarafından durdurularak vurulduğu bildirildi. Olayın failleri ya da nedeni hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Meksika da sular durulmuyor! Komutan Nitro öldürüldü! Aracı durdurularak... 2

10 AYDA 43. POLİS OLDU

Komutan Nitro, Sinaloa’da son 10 ayda iç çatışmalar yaşayan Sinaloa Karteli fraksiyonları arasındaki şiddet nedeniyle öldürülen 43. polis memuru oldu. Sainz Sinaloa Eyaleti Polis Teşkilatı’na bağlı Policía Estatal Preventiva (PEP) bünyesindeki Grupo Élite adlı özel harekât biriminin koordinatörlüğünü yapıyordu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...
Bir testereyle 200 yıllık tarihi yok ettiler! Bir testereyle 200 yıllık tarihi yok ettiler!

Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...

O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...

Arap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Arap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Askeri geçit töreninde olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

Askeri geçit töreninde olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.