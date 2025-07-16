Meksika'da sular durulmuyor! 'Komutan Nitro' öldürüldü! Aracı durdurularak...

'Komutan Nitro' olarak bilinen David Cristobal Barraza Sainz, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cristobal’ın zırhlı aracıyla seyir halindeyken silahlı bir komando tarafından durdurularak vurulduğu bildirildi. Olayın failleri ya da nedeni hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

10 AYDA 43. POLİS OLDU

Komutan Nitro, Sinaloa’da son 10 ayda iç çatışmalar yaşayan Sinaloa Karteli fraksiyonları arasındaki şiddet nedeniyle öldürülen 43. polis memuru oldu. Sainz Sinaloa Eyaleti Polis Teşkilatı’na bağlı Policía Estatal Preventiva (PEP) bünyesindeki Grupo Élite adlı özel harekât biriminin koordinatörlüğünü yapıyordu.