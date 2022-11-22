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MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Meksika Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

22.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Polonya maçı için geri sayım sürüyor. 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Meksika Polonya maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Meksika Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Meksika Polonya maçının muhtemel 11'leri...

MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Meksika Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Meksika Polonya maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Meksika Polonya maçı canlı izle internette araştırılıyor. İşte Meksika Polonya maçının saati ve kanalı...

MEKSİKA POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika Polonya maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 19.00'da oynanacak.

MEKSİKA POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika Polonya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

2022 Dünya Kupası

MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI TAKİP

MEKSİKA POLONYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Meksika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega

Polonya: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

MEKSİKA DÜNYA KUPASI KADORSU

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POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU

POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

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2022 dünya kupası

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