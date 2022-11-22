MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Meksika Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Meksika Polonya maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Meksika Polonya maçı canlı izle internette araştırılıyor. İşte Meksika Polonya maçının saati ve kanalı...
Meksika Polonya maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 19.00'da oynanacak.
Meksika Polonya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Meksika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega
Polonya: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski
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