MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Meksika Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Meksika Polonya maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Meksika Polonya maçı canlı izle internette araştırılıyor. İşte Meksika Polonya maçının saati ve kanalı...

MEKSİKA POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika Polonya maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 19.00'da oynanacak.

MEKSİKA POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika Polonya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

MEKSİKA POLONYA MAÇI CANLI TAKİP

MEKSİKA POLONYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Meksika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega

Polonya: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

MEKSİKA DÜNYA KUPASI KADORSU

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POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU

POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ



