Meksikalı yönetmenden İstanbul çıkartması! Ünlü yönetmen Carlos Reygadas İstanbul'a gelecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında 23-30 Ekim'de gerçekleştirilecek festival, dünya çapında ünlü ve başarılı sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak.

İlk uzun metraj filmi "Japón" ile Cannes Film Festival'inde "Caméra d’Or Ödülü" kazanan yönetmen Carlos Reygadas'e, festivalin kapanış gecesinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Usta yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında 29 Ekim'de düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek etkinlik saat 18.30'da başlayacak.

Carlos Reygadas, Meksika ve Londra'da hukuk okuduktan sonra 1998'de kısa filmler çekmeye başladı. İlk uzun metrajlı filmi Japón ile 2002'de Cannes Film Festival'inden "Caméra d’Or Ödülü" kazanan Reygadas'ın, 2005’te tamamladığı "Battle in Heaven", İngiliz Film Enstitüsü tarafından on yılın en iyi filmlerinden biri seçildi.

"Silent Light" filmiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü, "Post Tenebras Lux" ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Reygadas, 2018'de yönettiği son filmi "Our Time" ile de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarıştı.

“BOSPHHORUS FİLM LAB” ETKİNLİKLERİ BU YIL FİZİKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarla buluşturacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim'de "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise 26 Ekim'de Akademi Beyoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. "Türkiye'de Minority Co-Production" başlıklı etkinlikte TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray Türkiye'den küçük ortak olarak yer alınabilecek film yapım fonları hakkında bilgilerini aktaracak.

(AA)



